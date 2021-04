Precia : le titre grimpe dans la foulée des résultats annuels

Precia Molen, un spécialiste du pesage industriel et commercial, progresse fortement en Bourse ce vendredi suite à la publication de résultats annuels 2020 marqués par un maintien du chiffre d'affaires et une progression de la rentabilité.



Dans un communiqué diffusé hier soir, le groupe ardéchois indique avoir a réalisé un chiffre d'affaires de 135,9 millions d'euros au cours de l'année écoulée, une performance stable par rapport à 2019, notamment en raison de l'acquisition du lituanien Milviteka.



Son résultat opérationnel atteint 12,7 millions d'euros, en hausse de 8,6%

par rapport à l'exercice précédent.



Dans son communiqué, Precia fait valoir que les objectifs de son plan 2016-2020, soit un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros et un résultat d'exploitation représentant 9% du chiffre d'affaires ont été dépassés malgré la crise sanitaire.



Le groupe explique ce niveau de rentabilité 'record' par le bon niveau de résultat de Milviteka, supérieur à la moyenne du groupe, et à la bonne maitrise de ses coûts.



Pour l'exercice 2021, Precia dit ambitionner un chiffre d'affaires compris entre 140 et 145 Millions d'euros (hors acquisition) accompagné d'un résultat opérationnel en hausse.



L'action progressait de plus de 8% vendredi à la Bourse de Paris après la publication.



