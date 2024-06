Precigen, Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le développement clinique de thérapies géniques et cellulaires. Les plates-formes technologiques exclusives de la société permettent de développer des produits candidats conçus pour cibler des maladies urgentes et incurables dans ses principaux domaines thérapeutiques, à savoir l'immuno-oncologie, les troubles auto-immuns et les maladies infectieuses. Elle a développé un pipeline de thérapies pour de multiples indications. La société opère à travers deux segments : Biopharmaceuticals et Exemplar. Le secteur biopharmaceutique comprend principalement les entités juridiques de la société, Precigen et ActoBio, ainsi que des redevances sur des produits et des plates-formes thérapeutiques provenant de sociétés non contrôlées par la société. Le secteur Exemplar est composé d'Exemplar Genetics LLC, faisant affaire sous le nom de Precigen Exemplar (Exemplar), sa filiale à part entière axée sur le développement de modèles de recherche et de services pour les applications de recherche en soins de santé.

Secteur Produits pharmaceutiques