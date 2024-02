Precinct Properties New Zealand Limited est le propriétaire et le promoteur d'espaces commerciaux dans les centres-villes d'Auckland et de Wellington. Le segment des immeubles de placement de la société est engagé dans l'investissement dans des biens immobiliers de premier ordre dans le quartier central des affaires (CBD). Ses segments comprennent les immeubles de placement, les espaces flexibles et l'hôtellerie. Le segment des immeubles de placement est engagé dans l'investissement dans des biens immobiliers de premier ordre dans le quartier central des affaires. Le segment des espaces flexibles est engagé dans l'exploitation d'espaces de co-working et d'espaces partagés. Le segment Hospitality est engagé dans l'exploitation de lieux d'accueil. Ses propriétés à Auckland comprennent AON Centre-Akld, HSBC Tower, Jarden House, Mason Bros, Commercial Bay Retail, et PwC Tower (Commercial Bay). Ses propriétés à Wellington comprennent NTT Tower, No.1 and 3 The Terrace, No.3 The Terrace, AON Centre-Wgtn, et Defence House. Ses immeubles en développement comprennent One Queen Street, Freyberg Building et Bowen House.

Secteur Développement et opérations immobilières