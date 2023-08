Precinct Properties New Zealand Limited est le propriétaire et le développeur d'espaces commerciaux en centre-ville à Auckland et Wellington. Le segment des immeubles de placement de la société est engagé dans l'investissement dans des propriétés de premier ordre dans les quartiers d'affaires centraux (CBD). Son segment Espace flexible est engagé dans l'exploitation d'espaces partagés et de co-working. Son segment Hospitality exploite des lieux d'accueil. Il s'agit d'un spécialiste des centres-villes qui investit principalement dans des immeubles de bureaux commerciaux de premier ordre et de catégorie A. Elle possède les immeubles suivants à Auckland : HSBC Tower, AON Centre, Jarden House, Deloitte Centre, 204 Quay Street, Mason Bros. Building, 12 Madden Street, 10 Madden Street, PwC Tower et Commercial Bay Retail ; et AON Centre, NTT Tower, Central on Midland Park, No. 1 and No. 3 The Terrace, Mayfair House, Charles Fergusson Building, Defence House, Bowen House et Freyberg Building à Wellington. Elle possède Generator NZ, qui est un fournisseur d'espaces de bureaux flexibles. Elle est gérée par AMP Haumi Management Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières