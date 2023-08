Precipio, Inc. est une société de biotechnologie dans le domaine de la santé qui se concentre sur le diagnostic du cancer. Elle développe et vend des produits de diagnostic, des réactifs et des services qui améliorent la précision et l'efficacité des diagnostics et réduisent les erreurs de diagnostic. Les technologies de la société comprennent HemeScreen et IV-Cell. IV-Cell est un milieu de culture cellulaire qui répond au problème des erreurs de diagnostic par le biais d'une culture sélective. IV-Cell est un milieu universel qui permet la culture simultanée des quatre lignées de cellules hématopoïétiques. Sa technologie permet de réaliser les tests en un seul processus de balayage rapide. Les panels HemeScreen testent la présence de diverses mutations. En développant HemeScreen, la société s'est attachée à améliorer les aspects économiques de la fourniture de tests de diagnostic du cancer du sang et à réduire le temps utile consacré par les techniciens de laboratoire au processus de test. Son laboratoire et ses installations de recherche et développement (R&D) sont situés à New Haven (Connecticut) et à Omaha (Nebraska).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés