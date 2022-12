Une cour d'appel américaine annule les condamnations pour délit d'initié liées aux fuites dans le secteur de la santé.

Dans une décision 2-1, la 2e cour d'appel de circuit des États-Unis à Manhattan a rejeté les accusations de fraude et de vol contre les anciens partenaires de Deerfield Management Co, Theodore Huber et Robert Olan, l'ancien employé des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) des États-Unis, Christopher Worrall, et David Blaszczak, le fondateur du cabinet de conseil politique Precipio Health Strategies.

Le tribunal a convenu avec les procureurs que les condamnations de mai 2018 ne pouvaient pas être maintenues après un arrêt de la Cour suprême de 2020 qui a clarifié quand l'abus présumé de propriété déclenchait les lois fédérales sur la fraude.

Il a également annulé les condamnations pour complot contre Blaszczak, Huber et Olan et a ordonné de nouvelles procédures, affirmant qu'il n'était pas clair si les jurés les avaient condamnés pour une conduite que le gouvernement ne considérait plus comme criminelle.

Un porte-parole du procureur américain Damian Williams à Manhattan a refusé de commenter.

Les procureurs ont déclaré que dans le cadre d'un stratagème qui s'est déroulé de 2012 à 2014, Worrall a informé Blaszczak des décisions à venir de la CMS, y compris des plans visant à réduire les remboursements pour les traitements de radiothérapie et de dialyse rénale.

Ils ont déclaré que Blaszczak a transmis les informations à Huber et Olan, qui les ont utilisées pour gagner 7 millions de dollars en négociant des actions du secteur de la santé.

La cour d'appel a confirmé les condamnations des accusés en 2019, mais la Cour suprême a ordonné un réexamen après avoir statué dans l'affaire dite du "Bridgegate".

Dans cette affaire, la Cour suprême a annulé les condamnations pour fraude électronique de deux défendeurs pour avoir fermé les voies d'accès au pont George Washington à Fort Lee, dans le New Jersey, afin de punir le maire démocrate de cette ville pour avoir refusé de soutenir la réélection du gouverneur républicain Chris Christie.

Le tribunal a déclaré que le stratagème allégué ne visait pas à obtenir des "biens" au sens de la loi sur la fraude sous-jacente.

Citant cette décision, le 2e circuit a déclaré que la fuite d'informations de la CMS n'était pas une "propriété" de cette agence ou une "chose de valeur" pour soutenir les revendications de fraude et de vol.

L'avocat d'Olan, Eugene Ingoglia, a déclaré qu'il espérait que son client serait "totalement disculpé" lors d'un nouveau procès. Les avocats des autres défendeurs n'étaient pas disponibles pour un commentaire immédiat.

L'affaire est U.S. v. Blaszczak et al, 2e Cour d'appel de circuit des États-Unis, Nos. 18-2811, 18-2825, 18-2867 et 18-2878.