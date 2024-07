Precipitate Gold Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada qui se concentre sur l'exploration et l'avancement de ses propriétés minières en République dominicaine. Les projets d'exploration aurifère de la société comprennent Pueblo Grande, Juan de Herrera et Ponton, qui couvrent une superficie combinée d'environ 23 061 hectares. La société détient une participation de 100 % dans le projet Pueblo Grande, qui entoure la mine d'or épithermale à haute sulfuration Pueblo Viejo à l'ouest, au nord et à l'est. La société, par l'intermédiaire de sa filiale 0945044 BC Ltd, détient 100 % du projet Juan de Herrera, qui est situé dans la zone aurifère potentielle de Tireo, dans l'ouest de la République dominicaine, et qui est directement adjacent à GoldQuest Mining Corp. au sud et à l'ouest de son projet aurifère de Tireo. Le projet Ponton, situé à environ 25 kilomètres à l'est de Pueblo Grande, est une cible d'exploration épithermale aurifère à un stade précoce, encaissée dans des roches volcaniques de la formation Los Ranchos similaires à celles que l'on trouve à Pueblo Viejo de Barrick.

Secteur Or