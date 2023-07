PRECISION DRILLING CORPORATION : RBC Capital Markets maintient sa recommandation à l'achat

Precision Drilling Corporation est une société canadienne qui fournit des services contractuels de forage et de complétion et de production principalement à des sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel et de géothermie au Canada, aux États-Unis et dans certains endroits internationaux. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Services de forage à forfait et Services de complétion et de production. Son segment Services de forage à forfait comprend les appareils de forage, l'approvisionnement et la distribution de fournitures pour champs pétrolifères, ainsi que la fabrication, la vente et la réparation d'équipement de forage. Son segment Services de complétion et de production comprend les plates-formes de service, la location d'équipement pour champs pétrolifères et les services de camp et de restauration. Elle propose la suite de technologies Alpha, qui utilise l'intégration des données, l'ingéniosité humaine, la cohérence de l'automatisation et les algorithmes intelligents pour forer les puits à chaque fois. Elle propose également EverGreen, une suite de solutions environnementales, qui comprend EverGreenMonitoring, EverGreenEnergy et EverGreenHydrogen.