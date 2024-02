Precision Drilling Corporation est un fournisseur canadien de services de forage de puits, de forage à façon, de complétion et de production, principalement à des sociétés d'exploration et de production de pétrole, de gaz naturel et de géothermie au Canada, aux États-Unis et dans certaines régions du monde. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Services de forage à façon et Services de complétion et de production. Le secteur des services de forage à façon comprend les appareils de forage, l'approvisionnement et la distribution de fournitures pour les champs pétrolifères, ainsi que la fabrication, la vente et la réparation de matériel de forage. Le secteur des services de complétion et de production comprend les appareils de forage, la location d'équipements pétroliers et les services de camp et de restauration. Il fournit des services principalement au Canada, aux États-Unis et dans certains pays. Ses technologies comprennent AlphaAutomation, AlphaApps, AlphaAnalytics et EverGreen. Elle possède plus de 72 appareils de forage actifs au Canada, 73 appareils de forage actifs au Canada et 51 appareils de forage actifs aux États-Unis.