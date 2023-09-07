* PRECISION DRILLING ANNONCE L'ACQUISITION DE CWC ENERGY SERVICES
* PRECISION DRILLING CORP : TRANSACTION PROPOSÉE POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 141 MILLIONS DE DOLLARS
* PRECISION DRILLING CORP - PRÉVOIT QUE LA TRANSACTION SERA RELUTIVE SUR LA BASE DES FLUX DE TRÉSORERIE PAR ACTION EN 2024
* PRECISION DRILLING CORP : PRÉVOIT DE RÉALISER DES SYNERGIES D'EXPLOITATION ANNUELLES D'ENVIRON 20 MILLIONS DE DOLLARS UNE FOIS QUE CWC SERA ENTIÈREMENT INTÉGRÉE
* PRECISION DRILLING CORP : A IDENTIFIÉ ENVIRON 20 MILLIONS DE DOLLARS DE BIENS IMMOBILIERS EXCÉDENTAIRES DE CWC QU'ELLE PRÉVOIT DE MONÉTISER APRÈS LA CLÔTURE DE L'OPÉRATION.
* PRECISION DRILLING CORP - POUR 2023, PRECISION RESTE SUR LA BONNE VOIE POUR RÉDUIRE SA DETTE DE 150 MILLIONS DE DOLLARS
* PRECISION DRILLING CORP - RESTE DÉTERMINÉE À RÉDUIRE SON NIVEAU D'ENDETTEMENT DE 500 MILLIONS DE DOLLARS ENTRE 2022 ET 2025
* PRECISION DRILLING CORP - PRECISION RESTE ENGAGEE A ATTEINDRE UN RATIO D'ENDETTEMENT NET SUR EBITDA AJUSTÉ DURABLE DE MOINS DE 1,0 FOIS D'ICI LA FIN DE L'ANNEE 2025 Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise : (Rapport d'ArsheeyaSingh Bajwa)