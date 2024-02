Precision Optics Corporation, Inc. est un développeur et fabricant d'instruments optiques avancés. La gamme d'instruments médicaux de la société comprend des endoscopes et des endocoupleurs traditionnels ainsi que d'autres produits d'imagerie et d'illumination personnalisés destinés à être utilisés dans des procédures chirurgicales peu invasives. Elle offre des services de conception, de développement, d'assemblage et de fabrication de systèmes optiques et d'illumination avancés, et s'approvisionne en composants optiques spécialisés pour la revente de produits, tels que les produits médicaux utilisés par les hôpitaux et les médecins, et les produits utilisés par les entrepreneurs de la défense et les clients industriels. Elle est engagée dans la conception et la fabrication d'endoscopes tridimensionnels (3D) et de petites lentilles de microprécision, anticipant les besoins futurs de la communauté chirurgicale. Ses produits et services comprennent des lentilles de micro-précision et des micro-caméras médicales, ainsi que des endoscopes tridimensionnels (3D). Ses filiales comprennent Precise Medical, Inc. et Wood's Precision Optics Corporation, Limited.

