Predator Oil & Gas annonce un placement d'actions pour lever 2,0 millions de livres sterling

(Alliance News) - Predator Oil & Gas Holdings PLC a annoncé vendredi un placement de 15,5 millions d'actions nouvelles et de 20 millions d'actions existantes pour lever 2 millions de livres sterling.

Predator Oil & Gas est une société pétrolière et gazière basée à Jersey et présente à Trinidad, au Maroc et en Irlande.

Les actions ont été décrochées au prix de 5,5 pence chacune, Novum Securities Ltd agissant en tant qu'unique agent de placement.

"Le financement supplémentaire annoncé aujourd'hui nous permet d'avancer le forage de MOU-3 pour cibler pour la première fois toutes les ressources gazières prospectives et contingentes. La courbe d'apprentissage s'est considérablement améliorée à la suite des informations recueillies sur le puits suspendu MOU-2. Par conséquent, nous pensons qu'il est judicieux d'avancer le forage du puits MOU-3, dont la date de démarrage est prévue pour la première semaine de mai", a déclaré Paul Griffiths, président exécutif du conseil d'administration.

"Je suis ravi de soutenir la société et ses actionnaires par le biais d'un prêt d'actions pour permettre à MOU-3 de commencer plus tôt que prévu, sur la base d'un rapport risque/récompense attrayant".

Les actions de Predator s'échangeaient à Londres vendredi matin à 5,99 pence l'unité, soit une baisse de 20 %. La société a une capitalisation boursière de 23,10 millions de livres sterling.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

