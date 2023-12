Predictiv AI Inc. est une entreprise technologique basée au Canada. La société fournit des logiciels et des solutions sur les marchés de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet industriel des objets (IoT). Elle aide les entreprises et les organisations à prendre des décisions en utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique profond et les techniques de science des données. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Weather Telematics Inc. (Weather Telematics) et AI Labs Inc. (AI Labs). Weather Telematics est une société de science des données qui propose des analyses météorologiques prédictives de l'état des routes en temps réel basées sur l'intelligence artificielle pour le transport autonome. Sa filiale, Weather Telematics Inc., utilise des capteurs de surveillance de la qualité de l'air pour fournir des informations prédictives sur les risques météorologiques aux secteurs de l'assurance, de la logistique, de la gestion de flotte et de la sécurité publique. La société développe et commercialise également ThermalPass, un système de contrôle de la température basé sur des capteurs.

Secteur Services et conseils en informatique