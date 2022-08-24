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    ALPRE   FR0010169920

PREDILIFE

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16:28PREDILIFE : Document AMF CP. 2022DD857978
PU
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PREDILIFE : Document AMF CP. 2022DD857978

24/08/2022 | 16:28
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2022DD857978

23 août 2022

FR0010169920 - DD152928

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Stéphane RAGUSA, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : PREDILIFE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010169920

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.0000 Euro

VOLUME : 200.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.0000 Euro

VOLUME : 200.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Predilife SA published this content on 23 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2022 14:27:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières ()
CA 2021 0,14 M - -
Résultat net 2021 -3,41 M - -
Dette nette 2021 2,21 M - -
PER 2021 -7,40x
Rendement 2021 -
Capitalisation 21,7 M 21,7 M -
VE / CA 2020 480x
VE / CA 2021 193x
Nbr Employés 14
Flottant 94,1%
Graphique PREDILIFE
Durée : Période :
PREDILIFE : Graphique analyse technique PREDILIFE | Zone bourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
PREDILIFE-13.91%22
EXACT SCIENCES CORPORATION-53.85%6 356
GUARDANT HEALTH, INC.-52.04%4 904
BGI GENOMICS CO., LTD.-31.59%3 602
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.-38.50%1 853
VERACYTE, INC.-47.91%1 536