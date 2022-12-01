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PREDILIFE

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PREDILIFE : Document AMF CP. 2022DD874174

01/12/2022 | 18:24
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2022DD874174

01 décembre 2022

FR0010169920 - DD154385

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Stéphane RAGUSA, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : PREDILIFE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.8000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.8000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Predilife SA published this content on 01 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 December 2022 17:23:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Capitalisation 20,1 M 20,7 M -
VE / CA 2020 480x
VE / CA 2021 193x
Nbr Employés 15
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Graphique PREDILIFE
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Émilien Gauthier CTO, Director-Research & Development
Elise Tronel Director-Sales
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Secteur et Concurrence
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VERACYTE, INC.-32.67%1 990
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