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    ALPRE   FR0010169920

PREDILIFE

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PREDILIFE : Document AMF CP. 2023DD898181

03/05/2023 | 18:36
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2023DD898181

03 mai 2023

FR0010169920 - DD156404

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Stéphane RAGUSA, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : PREDILIFE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 02 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.9000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.9000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Predilife SA published this content on 03 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2023 16:35:04 UTC.


© Publicnow 2023
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PER 2022 -
Rendement 2022 -
Capitalisation 21,5 M 23,6 M -
VE / CA 2022 40,8x
VE / CA 2023 9,18x
Nbr Employés 15
Flottant 94,1%
Graphique PREDILIFE
Durée : Période :
PREDILIFE : Graphique analyse technique PREDILIFE | Zonebourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 5,90 €
Objectif de cours Moyen 9,76 €
Ecart / Objectif Moyen 65,4%
Dirigeants et Administrateurs
Stéphane Ragusa Chairman & Chief Executive Officer
Émilien Gauthier CTO, Director-Research & Development
Ombline de Villèle Independent Director
Charles Vilgrain Director
Antoine Bricard Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
PREDILIFE10.90%23
EXACT SCIENCES CORPORATION27.43%11 403
GUARDANT HEALTH, INC.-21.18%2 313
BEIJING STRONG BIOTECHNOLOGIES, INC.41.05%1 988
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC.-7.97%1 796
VERACYTE, INC.-11.67%1 653
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