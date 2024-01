COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25 JANVIER 2024.

Forte hausse du taux d'engagement des salariés après les bilans Predilife

Villejuif, France, le 25 janvier 2024 à 08H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 – ALPRE)

En 2023, Predilife a réalisé des bilans prédictifs du cancer du sein et des principaux risques de pathologie pour plus de 1000 salariés, issus de secteurs variés : BTP, distribution, industrie, assurance…

L'enquête de satisfaction menée auprès de ces bénéficiaires a révélé une excellente appréciation des salariés avec un fort impact sur les enjeux des DRH :

hausse de 6 points sur 10 de l'engagement des salariés

taux de satisfaction globale de 4,6/5

taux de recommandation de 92%

Ces éléments montrent l'efficacité de ces bilans de santé avec médecin en visioconsultation, d'une part en matière de santé mais également en matière de fidélisation et d'engagement des collaborateurs. La demande de santé, et plus particulièrement de prévention personnalisée est forte chez les salariés, surtout dans un contexte de pénurie de médecins. En effet, selon l'enquête Ipsos* menée pour Predilife en mars 2023, près de 70 % des salariés souhaiteraient bénéficier d'un bilan prédictif des maladies redoutées.

Répondre à cette demande permet aux employeurs d'agir sur plusieurs leviers : arrêts de travail, marque employeur, fidélisation des collaborateurs.

Stéphane Ragusa, PDG déclare : « La satisfaction des clients est le meilleur indicateur du succès futur de notre offre et de son potentiel. Les tests effectués par de grandes entreprises sur un échantillon de leurs collaborateurs sont aujourd'hui très convaincants et ces solutions ont vocation à être largement étendues. L'appui des assureurs et des courtiers est un relai puissant et nous allons multiplier les partenariats pour favoriser le déploiement de nos offres. »

*Étude réalisée auprès d'un échantillon de 181 décideurs (DG, DRH, membre de CODIR/CODMEX), exerçant dans des sociétés privées d'au moins 100 salariés et 1000 salariés français, âgés de 18 à 65 ans, employés dans une entreprise privée ou semi-publique, avec au moins 50 salariés du 24 au 29 mars 2023.

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

