L'Institut du Sein Paris ouvre une consultation d'évaluation du risque de cancer du sein

Avec Mammorisk, le test prédictif pour évaluer le risque individuel des femmes, dès 40 ans

Paris, France, le 17 novembre 2020 – 19H CET - L'Institut du Sein Paris et Predilife, (Euronext Growth Paris – FR0010169920 – ALPRE), société pionnière dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes de prédiction de risque pour une médecine personnalisée, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour la mise en place d'une consultation d'évaluation du risque de cancer du sein.

Depuis sa création en 2005 par les Dr Krishna B. Clough et Claude Nos, chirurgiens cancérologues et plasticiens, spécialisés dans la prise en charge des pathologies du sein, et le Dr Isabelle Sarfati, chirurgienne plasticienne, l'Institut du Sein Paris est à la pointe de la médecine personnalisée. Centre pionnier en France, doté d'une équipe multidisciplinaire spécialisée, l'Institut du Sein Paris ouvre une consultation d'évaluation du risque de cancer du sein pour toutes les femmes. Cette nouvelle activité est placée sous la responsabilité des Drs Anne Sabaila Ollier et Jenny-Claude Millochau, chirurgiennes sénologues et cancérologues

Rassurer les femmes par une information précise et une prise en charge adaptée

La consultation d'évaluation du risque de l'Institut du Sein Paris a pour objectif d'identifier pour chaque femme son risque individuel de cancer du sein, puis de lui proposer une stratégie de dépistage personnalisé. Cette consultation repose sur un interrogatoire et un examen clinique, associé à l'expertise de radiologues spécialisés en imagerie du sein et un test MammoRisk. Pour les femmes ayant une histoire familiale évocatrice, une consultation génétique sera proposée.

Selon le Dr Krishna B. Clough, « L'Institut du Sein Paris a toujours mis à disposition des patientes atteintes d'un cancer du sein les traitements les plus avancés, associés à un accompagnement personnalisé pour alléger l'impact de la maladie sur leur qualité de vie. Nous avons observé que l'angoisse et l'anxiété qui entourent le cancer du sein entraînent souvent une surestimation du risque dans l'entourage direct de ces patientes. Notre équipe de spécialistes est en mesure d'évaluer objectivement le risque individuel de chaque femme et de proposer un suivi personnalisé. N'oublions pas que le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas lorsqu'il est dépisté tôt ! ».

Le test prédictif MammoRisk développé en collaboration avec L'Institut Gustave Roussy et le Breast Cancer Screening Consortium aux Etats-Unis, est le premier test commercialisé en France intégrant des données cliniques, d'imagerie et de génétique. Il permet d'évaluer la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, chez les femmes dès 40 ans et de proposer un programme de dépistage et de suivi adapté en fonction de ce risque.

À propos de l'Institut du Sein Paris

Fondé en 2005, l'Institut du Sein Paris est le premier centre exclusivement dédié à la chirurgie du sein et aux pathologies du sein. Il met à la disposition des patientes une équipe chirurgicale et cancérologique spécialisée dans tous les domaines de la chirurgie du sein, du traitement du cancer du sein jusqu'à la reconstruction, ce qui lui vaut une réputation nationale et internationale. Parallèlement aux activités de soin, l'Institut du Sein Paris est un lieu d'enseignement et de recherche qui accueille des chirurgiens du monde entier venant se former aux techniques chirurgicales de pointe.

L'équipe réunit aujourd'hui 7 chirurgiens et une équipe multidisciplinaire associant tous les spécialistes indispensables au diagnostic et au traitement des cancers (oncologues médicaux et radiothérapeutes, anatomopathologistes, radiologues, généticien…). Tous sont unis par une volonté commune : proposer aux femmes une prise en charge d'excellence.

À propos de Predilife - www.predilife.com

Predilife (Euronext Growth Paris : ALPRE), est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles mathématiques exploitant des données statistiques. Predilife commercialise en Europe et aux États-Unis Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et DenSeeMammo, un outil logiciel de mesure de la densité mammaire. Predilife est en charge de l'évaluation du risque de cancer du sein dans l'étude européenne de référence MyPeBS, promue par Unicancer et financée par l'Europe, dont l'objectif principal est de comparer le dispositif actuel de dépistage organisé - basé sur le seul critère de l'âge - à une nouvelle stratégie de dépistage basée sur le niveau de risque de chaque femme.

