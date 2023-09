COMMUNIQUÉ DE PRESSE 4 SEPTEMBRE 2023

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ FINANCE INNOVATION LABELLISE LE PROJET

D'ASSOCIATION DES BILANS PREDILIFE AUX CONTRATS DE PRÉVOYANCE

Villejuif, France, le 4 Septembre 2023 à 08H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, franchit une nouvelle étape avec la labellisation par le pôle de compétitivité Finance Innovation du projet d'association de ses bilans aux contrats de prévoyance.

Le label Finance Innovation, un tremplin pour les projets innovants à forte valeur ajoutée

Créé en 2007 par l'Etat, Finance Innovation est un pôle de compétitivité mondial au cœur de l'écosystème financier en France et à l'international. Il a vocation à mettre en relation des sociétés innovantes et des acteurs établis du secteur financier. Disposant d'un large spectre d'expertise (Banque, Finance Durable, Immobilier...), Finance Innovation accompagne notamment le domaine de l'Assurance dans les thématiques liées à la Santé et la Prévention, au Big Data, à l'insurtech et à l'IOT.

Gage de reconnaissance et de légitimité auprès des acteurs de l'écosystème financier, le Label Finance Innovation facilite les éventuelles démarches de levées de fonds et le développement des sociétés accompagnées en France, en Europe et à l'international.

Les bilans Predilife, des projets de prévoyance active alliant médecine et finance

Innover dans l'assurance santé et améliorer les services de prévention représentent désormais de véritables enjeux pour les acteurs de l'assurance. Plusieurs études1 pointent d'ailleurs la nécessité de faire évoluer la relation assureur-assuré et de renforcer la proposition de valeur.

C'est dans ce contexte que l'offre de Predilife, alliant prévoyance et prévention des principales pathologies, a été sélectionnée par le pôle Finance Innovation. Joindre le plan médical et le plan financier doit permettre d'une part aux assureurs de diminuer les coûts des contrats de Santé et Prévoyance et d'autre part, à Predilife d'intégrer son offre médicale à un cadre financier et comptable établi. Cela permettra aussi de mesurer le bénéfice de son service médical grâce au suivi des patients et d'améliorer l'efficacité de celui-ci grâce aux outils d'intelligence artificielle.

Predilife a détaillé le projet de « Prévoyance active » auprès du pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation qui l'a labellisé avant de le présenter aux différents acteurs de la place.

L'assurance Santé et la Prévoyance représente un marché de 64 milliards d'euros en France2 avec un business model internationalisable. La plupart des entreprises proposent des contrats d'assurance santé et de prévoyance à leurs collaborateurs.

Stéphane Ragusa, PDG de PREDILIFE déclare : « La reconnaissance de notre projet de Prévoyance active par le pôle de compétitivité Finance Innovation illustre la mutation du marché des assurances santé et prévoyance à l'heure de la Data. Cette approche joignant médecine et finance devrait permettre de diffuser en France et à l'international ces solutions d'anticipation des principales pathologies. Elle va nous permettre de quantifier notre proposition de valeur et d'insérer cette offre dans un marché établi à très large échelle ».

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

