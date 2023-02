Villejuif, France, le 17 Février 2023 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée annonce aujourd'hui la publication de son Document d'Enregistrement Universel.



Ce document qui fournit une information complète sur la Société a été approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 16 février 2023 sous le numéro R.23-005. Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet de la société dans la rubrique Communiqués et publications / Informations réglementées, ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

Le Document d'Enregistrement Universel intègre notamment les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et du semestre clos au 30 juin 2022 ainsi que les rapports du contrôleur légal y afférents.

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com



Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

