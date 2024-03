COMMUNIQUÉ DE PRESSE 11 MARS 2024

PREDILIFE DEVOILE LA STRATEGIE DE VALORISATION DE SES ACTIFS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Villejuif, France, le 11 mars 2024 à 8h30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 – ALPRE) spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, va exploiter son large portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle dans l'objectif de générer des revenus à travers la vente de licences auprès de partenaires industriels.

Des actifs de propriété intellectuelle résultant d'années de recherche

Depuis sa création en 2004, PREDILIFE, éclaireur de la médecine du futur, a développé un large portefeuille d'actifs incorporels en matière de médecine prédictive grâce à l'accès à d'importantes bases de données totalisant plus de 2 millions de personnes en France, en Europe et aux Etats-Unis. Ces actifs, enrichis depuis de nombreuses années, permettent à ses tests de prédiction de fournir des réponses précises et représentent une forte barrière à l'entrée pour tout nouvel entrant sur le marché.

Compte-tenu du niveau de maturité atteint des tests commercialisés par PREDILIFE, ces actifs incorporels sont maintenant prêts à être valorisés dans le cadre d'une utilisation au profit de toute la population, en France et à l'international.

Il est rappelé que les droits détenus par PREDILIFE comprennent des :

- Brevets en matière de prédiction de risque

- Droits commerciaux issus d'étude clinique, notamment MyPebs

- Agréments européens Dispositifs Médicaux en matière de prédiction des principales pathologies

- Agréments FDA pour prédire la densité mammaire afin d'estimer le risque de cancer du sein

- Droits d'auteur sur les logiciels de prédiction

Les bases de données qui ont permis le développement de cette propriété intellectuelle représentent des effectifs très importants dont :

- 100 000 femmes de la cohorte E3N

- 1 000 000 de femmes de la base américaine BCSC

- 300 000 françaises issues du dépistage

- 500 000 anglais, moitié hommes moitié femmes de la cohorte UKBiobank

PREDILIFE a eu accès aux plus grandes cohortes prospectives mondiales permettant de développer un savoir-faire, des méthodes et des actifs uniques au monde.

Le caractère référent de ces actifs a été confirmé par leur utilisation :

- dans de nombreux et prestigieux hôpitaux pour leurs patients : l'AP-HP, Gustave Roussy, la Pitié Salpêtrière, l'Hôpital Américain etc… ;

- par de nombreuses entreprises pour leurs salariés.

La prédiction, un marché à fort potentiel aux enjeux économiques majeurs

Sur le plan économique, les implications sont considérables, le marché de la prédiction s'adressant à toutes les personnes saines. La taille de la population cible est sans commune mesure avec celle des médicaments curatifs qui ne visent que les malades. Un prix par bilan prédictif compris entre 100 et 500 euros comme aujourd'hui, selon le nombre de pathologies et la prise en charge médicale induit un marché potentiel digne des plus importantes aires thérapeutiques. A titre d'exemple, les traitements du cancer du sein représentent un coût annuel de 30 milliards $ qui devrait doubler en 10 ans1. Agir pour diminuer le nombre de cancers métastatiques peut permettre des économies directes substantielles auxquelles il faut ajouter l'impact social via la baisse des arrêts de travail, intéressant ainsi de nombreux acteurs : entreprises, assurances, Etats qui tous font face à une hausse des dépenses de santé que seule la prévention peut réduire. Anticiper les pathologies permet d'éviter de nombreux cas graves et la prévention personnalisée peut diminuer fortement la sinistralité.

Des actifs incorporels d'une grande valeur

Afin d'illustrer ce que représentent ces actifs de propriété intellectuelle sur le plan économique, PREDILIFE a missionné une équipe d'experts indépendants pour procéder à leur valorisation. Les premiers résultats seront communiqués prochainement.

Ce travail de valorisation s'appuiera notamment sur la base des coûts de reconstitution mais également sur l'actualisation des cashflows futurs que PREDILIFE peut raisonnablement anticiper de l'utilisation de ces actifs de propriété intellectuelle. En particulier, ils peuvent faire l'objet de contrats de licences avec des partenaires issus notamment de l'industrie pharmaceutique. Par ailleurs, une identification plus large d'autres partenaires potentiels va être initiée avec une banque d'affaires.

La conclusion d'accords de licences permettrait à PREDILIFE d'accélérer ses efforts de R&D en matière de prédiction grâce à l'amélioration des modèles de risque et à la constitution de ses propres bases de données

Stéphane Ragusa, PDG de PREDILIFE déclare : « Nos actifs de propriété intellectuelle en matière de médecine prédictive représentent une valeur importante. La pertinence médicale est maintenant avérée et des partenariats stratégiques avec l'industrie pharmaceutique peuvent être envisagés avec des revenus potentiels sous forme d'upfront et de royalties. »

