Villejuif, France, le 10 février 2022, 8h45 - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée annonce le lancement du test de prédiction Mammorisk au Royaume-Uni.

Les cliniques privées Midland Health, situées dans des zones clés des Midlands (Birmingham, Leicester), proposent un large éventail de consultations en phase avec les attentes de leurs patients. L'équipe de Midland Health, en s'appuyant sur une équipe médicale pluridisciplinaire, a pour objectif de permettre aux individus de prendre en charge leur santé en encourageant notamment le diagnostic précoce et en offrant des soins d'excellence à chacun.

Midland Health (Birmingham, Royaume-Uni), à travers sa clinique dédiée aux antécédent familiaux, proposera désormais la solution MammoRisk aux femmes à partir de 40 ans, issues de la population générale.

A travers la médecine prédictive et préventive et par l'intermédiaire du Dr Naren Basu, chirurgien du sein, la clinique souhaite élargir son offre de soin en proposant une évaluation du risque de cancer du sein de manière à personnaliser le dépistage et ainsi encourager le diagnostic précoce.

« Le diagnostic précoce du cancer du sein est un enjeu majeur dans le suivi médical des femmes. En effet, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas s'il est dépisté tôt. Grace à la médecine personnalisée, nous sommes maintenant en mesure d'évaluer objectivement le risque individuel de chaque femme et de leur proposer un suivi personnalisé et adapté » commente Naren Basu, Chirurgien du sein (Midland Health, Birmingham).

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre développement international au Royaume-Uni, région pionnière des tests génétiques et de la médecine personnalisée. Nous espérons que cette première collaboration avec le Dr Naren Basu en appellera rapidement d'autres de manière à proposer un suivi personnalisé à un large public de femmes britanniques » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

Contacts

Relations Investisseurs

PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse

CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

A propos de Midland Health

Midland Health offre des services spécialisés pour répondre aux besoins de santé à différentes étapes de la vie - des nouveau-nés, en passant par l'enfance, les adolescents, les jeunes adultes, la grossesse jusqu'à un âge plus avancé, les maladies chroniques, les maladies aiguës, les examens médicaux pour l'emploi/le travail et les voyages.

S'adaptant aux besoins de chacun, Midland Health offre des visites à domicile ou des consultations téléphoniques pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à un rendez-vous sur place. Les rendez-vous peuvent être fixés le jour même ou à une date ultérieure pour s'adapter à votre emploi du temps chargé.

Midland Health vise l'excellence et se tient au courant des dernières recherches et directives nationales. Nos cliniques sont équipées des dernières technologies pour obtenir les résultats les plus rapides et les plus fiables. Nous entretenons également des liens étroits avec les services locaux du NHS et les hôpitaux privés afin de nous assurer que vous recevez le bon type de soins si un spécialiste doit être référé.

Pour en savoir plus : https://midlandhealth.co.uk

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et un bilan de prédiction multipathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

