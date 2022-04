Predilife : RÉSULTATS ANNUELS 2021 : ACCELÉRATION DE LA CROISSANCE PORTÉE PAR LES OFFRES AUX ENTREPRISES

RÉSULTATS ANNUELS 2021 : ACCELÉRATION DE LA CROISSANCE PORTÉE PAR LES OFFRES AUX ENTREPRISES

Villejuif, France , le 25 avril 2022 à 7h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2021, arrêtés par le conseil d'administration du 22 avril 2022. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société déclare :

« Le lancement à l'automne d'une offre de bilans de prévention auprès des entreprises a rencontré un accueil prometteur. Les salariés bénéficiaires se sont montrés enthousiasmés par une offre de bilans de santé jusque-là réservée aux cadres dirigeants. Nous allons en poursuivre le déploiement par une commercialisation directe et indirecte via des courtiers, des mutuelles et des assureurs. Le marché concerne tous les salariés en France et au-delà de nos frontières. Notre association avec des acteurs internationaux comme Eurofins Scientific, qui réalise les tests génétiques, ou Marsch-Mercer, premier courtier au monde, nous met en capacité de déployer internationalement notre offre de médecine prédictive »

Analyse des résultats annuels

En K€ 2021 2020 Chiffre d'affaires 142,1 51,6 Autres produits d'exploitation 53,8 230,6 Charges d'exploitation (3 716,7) (2 769,4) Résultat d'exploitation (3 520,8) (2 487,2) Résultat net (3 413,8) (2 250,6) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 821,9 3 149,5

Au cours de l'exercice 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 142,1 K€ contre un chiffre d'affaires de 51,6 K€ en 2020, en progression grâce au lancement au cours du second semestre 2021 des bilans prédictifs à destination des entreprises.

Au cours de l'année, PREDILIFE a poursuivi ses efforts d'investissement pour lancer son bilan de prédiction de risque multi-pathologies.

La perte d'exploitation s'est élevée à 3 520,8 K€ en 2021 contre une perte d'exploitation de 2 487,2 K€ au titre de l'exercice précédent. La perte nette de l'exercice 2021 s'élève ainsi à 3 413,8 K€ contre une perte nette de 2 250,6 K€ pour l'exercice 2020.

Au 31 décembre 2021, la position de trésorerie du Groupe s'élève à 2 821,9 K€ contre 3 149,5 K€ à la fin de l'exercice précèdent, bénéficiant notamment du produit de l'augmentation de capital réalisée en fin d'année.

Afin d'assurer la poursuite de son développement, Predilife a réalisé en avril 2021, une offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE »), laquelle a été souscrite à hauteur de 2,5 M€ puis une augmentation de capital par Offre Publique, qui a permis une levée de fonds de 1,1 M€ en décembre 2021.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Le rapport financier annuel au 31 décembre 2021, intégrant le rapport de gestion, les comptes annuels et consolidés 2021 ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, sera mis à disposition du public au plus tard le 30 avril 2022. Il sera disponible sur le site de Predilife, https://www.predilife.com, dans la rubrique Investisseurs/ rapports financiers.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La Société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Predilife, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

