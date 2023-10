COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 OCTOBRE 2023

Villejuif, France, le 5 octobre 2023 à 8h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2023 arrêtés par le conseil d'administration du 4 octobre 2023 et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'audit par les commissaires aux comptes.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur Général de la Société déclare : « La dynamique des ventes aux entreprises s'est poursuivie au premier semestre 2023 auprès de nombreux secteurs d'activité, allant du BTP au Luxe en passant par la Distribution ou la Banque. De nombreux groupes ont testé notre offre sur un établissement ou une filiale avec un taux de satisfaction excellent de 4,5/5. Ces projets pilotes nous permettent déjà des discussions sur l'élargissement prochain de notre offre à de grands groupes. Ce déploiement devrait être cofinancé par plusieurs assureurs ou mutuelles permettant de multiplier les volumes sur la base de ces preuves de concept ».

Information financière sélectionnée au 30 juin 2023

En Euros 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d'affaires 164 824 151 476 Résultat d'exploitation (1 788 706) (1 579 711) Résultat financier (259 482) (126 215) Résultat exceptionnel 200 (88 444) Impôt sur les sociétés (128 000) (145 000) Résultat Net (1 919 988) (1 651 665) Produits constatés d'avance 57200 0 Trésorerie et équivalents 2 458 967 1 462 802

Au cours du 1er semestre 2023, le Predilife a réalisé un chiffre d'affaires de 164 824 euros, contre 151 476 euros pour la même période de 2022, auquel il convient d'ajouter 57 200 euros de produits constatés d'avance issus de commandes passées au premier semestre 2023 et restant à réaliser. La hausse des charges financières est due majoritairement aux intérêts des Océanes qui sont capitalisés et qui seront versés in fine, en numéraire ou en actions et qui ne pèsent donc pas sur la trésorerie du semestre. Celle-ci a été renforcée et atteint 2 458 967 euros, ce qui permet de financier l'activité sur les 12 prochains mois.

Perspectives

La diversité de nos clients, en taille d'entreprise, localisation et secteur d'activité illustre la profondeur du marché. En effet, les salariés sont en attente de ce type de dispositif comme le souligne l'enquête IPSOS qui révèle que près de 70% d'entre eux souhaitent bénéficier d'un bilan prédictif. L'intervention progressive des assureurs et mutuelles dans ce service de prévention va permettre le large déploiement de notre offre auprès des salariés.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

