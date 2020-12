Predilife : et l'hôpital Américain ont présenté les résultats d'une consultation de risque du cancer du sein avec MammoRisk

San Antonio Breast Cancer Symposium

L'Hôpital Américain de Paris et Predilife

ont présenté les résultats d'une consultation de risque du cancer du sein

avec MammoRisk

Paris, 17 Décembre 2020 - Predilife - 17h30 CET (FR0010169920, ALPRE), société qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, et l'Hôpital Américain à Paris, ont dévoilé au San Antonio Breast Cancer Symposium les résultats d'une étude, obtenus sur une cohorte de 175 patientes qui ont suivi la consultation

de risque de cancer du sein mise en place au Women's Risk Institute de l'Hôpital Américain de Paris avec MammoRisk, le test de prédiction de risque de cancer du sein pour les femmes dès 40 ans.

Sur 175 patientesâgées de 39 à 70 ans :

25 % des femmes ont révélé un risque plus élevé que la moyenne de développer un cancer du sein , qui justifierait un dépistage plus intensif (une mammographie annuelle au lieu d'une mammographie tous les deux ans comme préconisé aujourd'hui )

Parmi elles, 27 % sont âgées de 40 à 49 ans , tranche d'âge pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucune recommandation de dépistage.

Breast cancer risk assessment combined with a polygenic risk score in the general population for personalized screening M. SAGHATCHIAN1, M. ABEHSERA1, R. SIGAL1, E. GAUTHIER2, V. HELIN2, L. VILLOING-GAUDE3, C. REYES3, A. RAPINAT3, D. GENTIEN3, L. GOLMARD4, D. STOPPA-LYONNET41American Hospital of Paris, Neuilly-sur-Seine, FRANCE, 2Predilife, Villejuif, FRANCE, 3Institut Curie, Paris, FRANCE, 4Institut Curie Hospital/Paris Descartes Sorbonne-Paris-Cité University/INSERM U830, D.R.U.M. team, Paris, FRANCE

Pour le Professeur Mahasti Saghatchian, chef de l'unité d'onco-sénologie de Hôpital Américain de Paris et responsable du Women's Risk Institute, oncologue médicale, membre du Comité de pathologie mammaire de Gustave Roussy, qui a mené l'étude : « Le dépistage organisé permet de détecter des cancers plus tôt et de sauver des vies. Mais il peut aussi passer à côté de cancers plus graves d'intervalle, qui surviennent entre deux mammographies ou ceux qui surviennent avant 50 ans. L'apport du score polygénique (PRS), associé à l'analyse de la

densité mammaire et des autres facteurs de risque importants, est majeur pour détecter 1