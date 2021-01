Predilife : étend sa technologie au cancer de l'utérus

Predilife annonce aujourd'hui l'extension de sa technologie au cancer du col de l'utérus.



En s'appuyant sur des outils d'intelligence artificielle, la société pense pouvoir estimer le risque des patientes à partir de données virologiques, moléculaires et morphologiques.



'Cette évaluation permettra de mieux cibler les populations à risque pour ajuster la prévention et réduire ainsi la mortalité de cette pathologie', explique Predilife.



'Nous allons poursuivre les travaux pour élargir notre offre de prédiction à l'ensemble des principales pathologies ' assure Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de Predilife, confirmant par ailleurs une collaboration scientifique avec le Dr Joseph Monsonego, fondateur et Directeur Scientifique d'EUROGIN (European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia).



