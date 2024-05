PREDILIFE est spécialisé dans le développement de tests prédictifs, notamment dans le domaine de l'oncologie. La société dispose de MammoRisk®, un test prédictif de cancer du sein qui utilise une première mammographie et quelques questions pour obtenir une première évaluation de risque. Un test génétique permet ensuite d'estimer plus précisément le risque de cancer du sein. La technologie utilisée par MammoRisk® permet d'évaluer, à partir d'une base de données d'individus suivis dans le temps, les risques d'un individu par comparaison au devenir de ses voisins « les plus proches » grâce à une base de données de plus d'un million d'Américaines, de plus de 300 000 Françaises et de 500 000 anglais.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale