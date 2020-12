Predilife : prolonge le délai de souscription de l'augmentation de capital par voie d'offre au public.

PARTICIPEZ A LA REVOLUTION

DE LA MEDECINE PREDICTIVE

COMMUNIQUE DE PRESSE 2 décembre 2020

PREDILIFE PROLONGE LE DELAI DE SOUSCRIPTION DE

L'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE D'OFFRE AU

PUBLIC

Paris, France, le 2 Décembre 2020 18h CET - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE - FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce la prolongation de la période de souscription de l'augmentation de capital. Initialement fixée du 19 novembre au 7 décembre 2020, la période de souscription à l'augmentation de capital est prolongée jusqu'au 18 décembre, afin de satisfaire la demande des investisseurs et faciliter leur participation à l'opération.

Les autres caractéristiques de l'opération demeurent inchangées.

Le nouveau calendrier indicatif est le suivant :

- Réunion du conseil d'administration décidant le principe de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public, fixant définitivement le prix de l'émission et déléguant au directeur 17 novembre 2020 général le pouvoir d'en constater la réalisation

- Décision du directeur général de lancement de l'augmentation de capital

- Ouverture de la période de souscription 19 novembre 2020

- Début du délai de priorité de souscription des actionnaires

30 novembre 2020 - Fin du délai de priorité de souscription des actionnaires

18 décembre 2020 - Clôture de la période de souscription - Transmission des résultats par CACEIS

- date limite d'exercice de l'option de surallocation

22 décembre 2020

- Décision du directeur général aux fins d'arrêter les modalités définitives de l'opération

22 décembre 2020

(Après bourse)

- Publication d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions.

- Décision du directeur général constatant la réalisation de l'augmentation de capital

- Emission du certificat du dépositaire 24 décembre 2020 - Emission des actions nouvelles

- Règlement-livraison des actions nouvelles.

- Début des négociations des actions nouvelles de la Société sur le marché Euronext Growth

Contacts Relations Investisseurs Relations Presse PREDILIFE CAPVALUE Stéphane Ragusa 01 80 81 50 00 Président Directeur Général info@capvalue.fr Pierre Verdet Directeur Général Délégué investisseurs@predilife.com A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles mathématiques exploitant des données statistiques. PREDILIFE vise dans un premier temps à commercialiser en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de

cancer du sein.

Pour en savoir plus : http://www.predilife.com

