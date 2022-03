LES HOPITAUX DU LÉMAN S'ENGAGENT DANS LA PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN AVEC LE TEST MAMMORISK®

Paris, France, le 14 mars 2022, 07h00 CET - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée annonce la signature d'une collaboration avec les Hôpitaux du Léman, établissement du Groupement Hospitalier Léman-Mont-Blanc, avec le lancement d'une étude pour déployer en pratique clinique le bilan de prévention du cancer du sein.

Cancer le plus fréquent chez la femme, le cancer du sein est généralement une maladie de bon pronostic lorsqu'elle est diagnostiquée tôt. C'est tout l'enjeu des stratégies de dépistage mises en place par les autorités de santé et/ou le corps médical dans son ensemble. Les récentes avancées dans le domaine génétique et de l'imagerie permettent une prise en charge plus précoce et offrent l'opportunité d'adapter le suivi des patientes pour le rendre plus efficace.

Le test prédictif MammoRisk® développé en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy à Paris, et le Breast Cancer Screening Consortium aux États-Unis, est un test intégrant les principaux facteurs de risque du cancer du sein. Il permet au médecin d'évaluer, chez les femmes dès 40 ans, la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, et de leur proposer un programme de dépistage et de suivi adapté à leur risque individuel.

Les Hôpitaux du Léman soutenus par l'Association Seins Léman Avenir, sont le premier Établissement Public à s'engager dans une démarche de prévention du cancer du sein en ouvrant une consultation de risque qui utilise le test Mammorisk®.

« Je suis très heureux de cette initiative des Hôpitaux du Léman. C'est le premier Établissement Public à initier un tel programme. Cela va permettre de déployer ces tests de prédiction auprès de toutes les femmes et ainsi de diminuer structurellement les cancers du sein de stades avancés » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

Contacts

Relations Investisseurs

PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse

CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

A propos des HÔPITAUX DU LÉMAN

Les HÔPITAUX DU LÉMAN sont un des 7 Établissements Publics qui constituent le Groupement Hospitalier de Territoire Léman-Mont-Blanc. Un projet médical partagé ambitieux et des partenariats avec les Centres Hospitaliers de Grenoble et Lyon font des Hôpitaux du Léman qui gèrent un budget de fonctionnement de 130 millions d'euros pour 36 000 patients hospitalisés chaque année, un acteur de premier plan de cette région.

Pour en savoir plus : www.hopitauxduleman.fr

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, permettant à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie. PREDILIFE commercialise en Europe et à l'international Mammorisk®, ainsi que des bilans de prédiction des principales pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

© Copyright Actusnews Wire

