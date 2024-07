Preferred Bank est une banque commerciale indépendante qui se concentre principalement sur le marché californien. La Banque fournit une gamme de services financiers. La Banque propose une gamme de produits et services de dépôt et de prêt aux clients commerciaux et aux consommateurs. La Banque fournit des services de dépôt personnalisés ainsi que des financements immobiliers, des prêts commerciaux et des financements commerciaux aux petites et moyennes entreprises, aux entrepreneurs, aux promoteurs immobiliers, aux professionnels et aux particuliers fortunés. La Banque exerce ses activités bancaires à partir de son bureau principal de Los Angeles, Californie, et par l'intermédiaire de 11 succursales bancaires à service complet en Californie (Alhambra, Century City, City of Industry, Torrance, Arcadia, Irvine, Diamond Bar, Pico Rivera, Tarzana et San Francisco) et d'une succursale à Flushing, New York. En outre, la Banque exploite un bureau de production de prêts dans la banlieue de Houston, Texas, à Sugar Land. Ses activités commerciales proviennent des marchés grand public du sud et du nord de la Californie.