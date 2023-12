Preformed Line Products Company est un concepteur et un fabricant de produits et de systèmes utilisés dans la construction et l'entretien de réseaux aériens, montés au sol et souterrains pour l'énergie, les télécommunications, les câbles, la communication de données et d'autres industries similaires. Elle propose des solutions de fils formés, des connecteurs, des fermetures d'épissures en fibre optique et en cuivre, des applications de montage de matériel solaire et des fondations de stations de recharge pour véhicules électriques. Ses produits comprennent des produits énergétiques, des produits de communication et des produits industriels spéciaux. Les produits énergétiques sont utilisés pour soutenir, protéger, terminer et épisser les lignes de transmission et de distribution, ainsi que les connecteurs boulonnés, soudés et comprimés pour les sous-stations. Les produits de communication comprennent des fermetures robustes pour les installations extérieures (OSP) afin de protéger et de soutenir les réseaux filaires et sans fil. Les produits pour l'industrie spéciale comprennent des assemblages de quincaillerie, de la quincaillerie pour lignes de poteaux, des produits en plastique et des connecteurs intérieurs/extérieurs.

Secteur Equipements et composants électriques