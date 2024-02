Premco Global Limited fabrique des rubans élastiques tissés et tricotés. La société est spécialisée dans la production de rubans élastiques jacquard destinés à la fabrication de sous-vêtements. Elle produit des tissus étroits, des sangles et des rubans élastiques et non élastiques, tissés et tricotés (de quatre millimètres à 250 millimètres). Elle s'adresse aux secteurs de l'habillement, de la lingerie, des loisirs, du médical, de la chaussure, des bagages, de l'ameublement et de l'automobile. Elle propose des rubans adhésifs, des élastiques imprimés et des rubans ordinaires. Elle propose également des boutonnières, des rubans médicaux et des rubans rigides. Ses boutonnières sont utilisées dans les ceintures, les articles de mode et les vêtements scolaires et de bureau. Ses élastiques ont de multiples usages médicaux, tels que les bandages de soutien aux blessures. Elle produit également des rubans élastiques étroits pour les culottes féminines et pour assurer le confort et le maintien des soutiens-gorge. Elle conçoit des produits destinés à des applications spécifiques dans les domaines de l'habillement, de la lingerie, du sport, de la médecine, de la chaussure, de la bagagerie et de l'automobile.

Secteur Textiles et Cuirs