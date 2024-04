(Alliance News) - Premia Finance Spa a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé l'exercice 2023 avec une perte de 6,9 millions d'euros, contre un bénéfice de 603 283 euros l'année précédente.

Les revenus se sont élevés à 5,3 millions d'euros, soit une baisse de 15 % par rapport aux 6,3 millions d'euros de l'année précédente. Cette baisse est due à "la non-réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires prévu par la société mère Premia Finance et à l'augmentation des taux d'intérêt du marché, qui a entraîné un resserrement du crédit et une concurrence accrue dans le secteur des prêts garantis par les salaires, ce qui a entraîné une baisse des revenus de commissions", indique le communiqué.

L'EBITDA consolidé s'est élevé à 278 326 euros, contre 1,5 million d'euros l'année précédente.

La marge d'exploitation du groupe a diminué par rapport à 2022, "en raison de

d'une incidence plus élevée des coûts structurels, principalement liés à l'augmentation du nombre d'employés et au renforcement des organes de contrôle afin d'améliorer la productivité.

La marge opérationnelle du groupe a diminué par rapport à 2022, "en raison d'une incidence plus élevée des coûts structurels, principalement liés à l'augmentation du nombre d'employés et au renforcement des organes de contrôle pour soutenir le développement organique des nouvelles unités d'affaires - prêts hypothécaires et financement des PME - et pour mettre en œuvre une organisation interne efficace et efficiente".

L'Ebit a été de 62.555 EUR contre 911.282 EUR au 31 décembre 2022.

La position financière nette consolidée était négative de 904 444 euros au 31 décembre, contre 1,7 million d'euros au 31 décembre 2022. Cette diminution est due à une génération de trésorerie plus faible en raison de la baisse des revenus et des marges et des paiements de dividendes d'environ 569 000 euros.

Le président du conseil d'administration, Gaetano Nardo, a commenté : "En termes de volumes d'affaires et de marges, nous pouvons dire que le groupe aura une perte au cours de l'année 2023, ce qui n'est pas significatif, mais certainement un défi pour l'année 2024. Cependant, nous pensons que nous sommes dans la bonne direction, nos efforts partent de loin et continuent à se développer dans le bon sens grâce aux efforts quotidiens de tous ceux qui croient en notre projet".

Le cours de l'action Premia Finance a clôturé jeudi à 1,92 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.