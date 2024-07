Premier African Minerals Limited est une société d'exploitation minière multi-matières et de développement des ressources naturelles. La société se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés minières. Les segments de la société comprennent RHA et RHA Mauritius, ainsi que Zulu et Zulu Mauritius. Le segment RHA et RHA Maurice est engagé dans le développement et l'exploitation minière de la wolframite. Le segment Zulu et Zulu Mauritius est engagé dans le développement du lithium et de la tantalite. La société a des projets au Zimbabwe, au Togo, au Bénin et au Mozambique. Ses projets comprennent la mine de tungstène RHA, le projet Katete REE, le projet Zulu, le projet Tinde, le projet Lubimbi, le projet Pagala, le projet Haito, le projet Kara-Niamtougou, le projet Dapaong et le projet Catapu Limestone. La société détient une participation dans Circum Minerals Limited, propriétaire du projet Danakil Potash en Éthiopie. Elle détient également une participation dans MN Holdings Limited, l'opérateur du projet d'exploitation minière du manganèse Otjozondu en Namibie.

Secteur Sociétés minières intégrées