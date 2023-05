Le placement de Premier African Minerals permet de lever des fonds supplémentaires pour Zulu

Premier African Minerals Ltd - développeur de projets dans le domaine des minéraux et des métaux en Afrique - annonce un nouveau placement de 65,9 millions d'actions à 0,925 pence chacune pour lever 610 000 livres sterling. George Roach, directeur général, a souscrit 11,9 millions d'actions au prix du placement pour un montant total de 110 000 GBP. Premier African demandera l'admission de ses actions à la négociation sur l'AIM, ce qui devrait avoir lieu jeudi prochain ou aux alentours de cette date. La mise à jour fait suite à l'annonce initiale de la société, lundi, d'un placement visant à lever 1,8 million de livres sterling avant déduction des frais, au prix de 0,925 pence par action. Premier African indique que les recettes serviront à financer l'optimisation de l'usine pilote pour son projet de lithium et de tantale Zulu au Zimbabwe. La société a également indiqué lundi que l'usine produisait des concentrés à partir des circuits de flottation du spodumène et du mica. Le placement a été effectué par l'intermédiaire de CMC Markets PLC, que Premier African a désigné aujourd'hui comme courtier commun.

Cours actuel de l'action : 0,88 pence, en baisse de 1,9 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 185%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

