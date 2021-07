Premier Anti-Aging Co., Ltd. : Grand retour des acheteurs

Données financières JPY USD EUR CA 2021 32 150 M 291 M 247 M Résultat net 2021 3 386 M 30,6 M 26,0 M Tréso. nette 2021 4 985 M 45,1 M 38,3 M PER 2021 47,2x Rendement 2021 - Capitalisation 160 Mrd 1 448 M 1 228 M VE / CA 2021 4,82x VE / CA 2022 3,90x Nbr Employés - Flottant 29,2% Prochain événement sur PREMIER ANTI-AGING CO., LTD. 03/11/21 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Dernier Cours de Cloture 18 330,00 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kiyoshi Matsuura President, CEO & Representative Director Takahiro Totani Chief Financial Officer, Director & GM-Corporate Koji Kawabata COO, Director & GM-New Business Development Takuyuki Fukumoto Independent Director Sakiko Sakai Independent Director