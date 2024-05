Premier Energy Corp, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % KARBON, produit du pétrole et du gaz à partir du champ pétrolifère de North-Kopanskoye, explore et, le cas échéant, développe des réserves commerciales de pétrole et de gaz dans la Fédération de Russie. Les principaux produits de la société sont le pétrole brut et le gaz naturel, qui sont commercialisés et vendus par KARBON, principalement par l'intermédiaire des opérateurs tiers des puits et d'une société de commercialisation tierce. Le 30 janvier 2009, la société a acquis une participation de 51 % dans KARBON auprès d'Auxerre Trading Ltd. (Auxerre). Les actifs de KARBON comprennent 3 213 acres bruts (1 639 nets) avec des réserves totales de pétrole estimées à environ 30,9 millions de barils (MMBbl). La société était une société fictive avant d'acquérir 51 % de KARBON. En décembre 2009, la société a acquis la participation restante de 49 % dans KARBON auprès d'Auxerre.

Secteur Sociétés holdings