Le bénéfice annuel de Premier Foods augmente, malgré un environnement difficile

(Alliance News) - Premier Foods PLC a annoncé jeudi une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice qui s'est achevé le 1er avril, en dépit d'un environnement difficile.

Premier Foods, le fabricant de produits alimentaires basé à St Albans, dans le Hertfordshire, crée des produits pour des marques telles que Ambrosia, Batchelors, Bisto, Lloyd Grossman, Mr Kipling, Oxo et Sharwood's.

La société a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'année a augmenté de 9,6 %, passant de 102,6 millions de livres sterling à 112,4 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 1,0 milliard de livres sterling, contre 900,5 millions de livres sterling l'année précédente.

Premier a déclaré qu'elle avait réussi à compenser l'inflation élevée des coûts des intrants en combinant efficacité des coûts et tarification, ce qui s'est traduit par une augmentation des bénéfices et du chiffre d'affaires.

La société a proposé un dividende final de 1,44 pence par action, soit une augmentation de 20 % par rapport à 1,2 pence l'année précédente. Premier a déclaré que cela était conforme à l'approche du conseil d'administration consistant à proposer un dividende progressif aux actionnaires.

"Nous savons que les budgets des consommateurs restent sous pression dans l'environnement actuel et notre large portefeuille de marques continue d'offrir des options intéressantes pour préparer et manger des repas délicieux et de bonne qualité à la maison. Les consommateurs continuent de rechercher des solutions pratiques, abordables et savoureuses pour leurs repas, et Batchelors et Nissin sont deux de nos marques les plus performantes de l'année, qui ont bénéficié de cette tendance", a déclaré Alex Whitehouse, directeur général de Premier.

Pour ce qui est de l'avenir, Premier se considère bien placé pour continuer à progresser et a déclaré que ses prévisions pour l'année restaient inchangées.

Premier Foods était en hausse de 6,3 % à 137,80 pence à Londres jeudi matin.

