Premier Group Ltd est une société basée en Afrique du Sud, qui est engagée dans le secteur des biens de consommation à rotation rapide (FMCG). La société exploite 13 boulangeries, sept moulins à blé, trois moulins à maïs et des usines de fabrication dans toute la région, produisant une gamme de produits de confiserie, de produits d'hygiène féminine, de biscuits, d'aliments pour animaux, de pâtes et de mageu. Son segment comprend Millbake, qui comprend les activités de meunerie et de boulangerie en Afrique du Sud, au Lesotho et en E-Swatini, et Groceries et International. La boulangerie comprend le pain, les carrés de maïs, le blé, le riz, le samp (grains de maïs séchés qui ont été pilés et hachés jusqu'à ce qu'ils soient cassés), le samp à cuisson rapide, la bouillie de maïs instantanée, le riz de maïs, la farine de maïs, la farine de blé, la farine de maïs, la levure chimique, les pâtes et les mélanges à valeur ajoutée pour la boulangerie. Les produits d'épicerie et les produits internationaux comprennent les confiseries à base de sucre, notamment les guimauves, les gelées, les bonbons à mâcher, les gommes, les bonbons comprimés, les sucettes et les bonbons bouillis, la réglisse, les gommes enrobées de chocolat et le beurre de cacahuète.

Secteur Transformation des aliments