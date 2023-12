Premier Health of America Inc. est une société de technologie de la santé basée au Canada. La société est une entreprise spécialisée dans les services de santé qui fournit une gamme de solutions de dotation en personnel et de services externalisés pour les besoins de santé des gouvernements, des entreprises et des particuliers. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Per Diem et Travel Nurse. Le secteur Per diem de la société comprend du personnel qui travaille en fonction des besoins, parfois pour plusieurs établissements de santé, et qui se voit généralement attribuer des postes à la dernière minute et est rémunéré directement en fonction des heures travaillées. Le secteur des infirmières de voyage comprend des professionnels de la santé qui occupent des postes temporaires, effectuant des missions à court et à moyen terme qui nécessitent des déplacements, en particulier dans des régions éloignées. Ses services sont fournis par l'intermédiaire de sa plateforme LiPHe, développée dans le but d'optimiser et de rationaliser la relation entreprise-client et l'offre de produits grâce à l'utilisation d'applications d'automatisation des processus d'affaires et de veille stratégique.

Secteur Internet