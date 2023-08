Premier, Inc. est une entreprise d'amélioration des soins de santé réunissant une alliance d'environ 4 400 hôpitaux et systèmes de santé des États-Unis et d'environ 225 000 autres fournisseurs et organisations. Elle opère à travers deux segments : Services de la chaîne d'approvisionnement et Services de performance. Le segment Services de la chaîne d'approvisionnement comprend les organisations d'achats groupés (GPO), la cogestion de la chaîne d'approvisionnement, les services achetés et les activités d'approvisionnement direct de la société. Le segment des services de performance est composé de trois sous-marque, qui comprennent PINC AI, la plateforme technologique et de services de la société ; Contigo Health, l'activité directe à l'employeur de la société ; et Remitra, l'activité numérique de facturation et de paiement de la société. Elle fournit une plateforme technologique qui propose des services de chaîne d'approvisionnement essentiels, des logiciels de soins cliniques, financiers, opérationnels et basés sur la valeur en tant que service (SaaS) ainsi que des licences d'analyse clinique et d'entreprise, des services de conseil et des services d'administrateur tiers.

Secteur Installations et services en soins de santé