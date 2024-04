Premier Miton Group plc est une société de gestion de fonds basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société comprend la gestion d'investissements et les services de gestion discrétionnaire de portefeuilles. La société se concentre sur l'obtention de résultats d'investissement pour les investisseurs grâce à des produits pertinents et à une gestion active dans le cadre de sa gamme de stratégies d'investissement, qui comprend des actions, des titres à revenu fixe et des actifs multiples. Le portefeuille de produits de la société comprend des fonds d'actions, des fonds à revenu fixe, des fonds d'investissement, des mandats distincts et des fonds multi-actifs. La société dispose d'une gamme de capacités de distribution et de service à la clientèle axées sur les investisseurs professionnels du Royaume-Uni, y compris les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine. La fonction opérationnelle de la société comprend l'administration des investissements, le suivi des risques et l'analyse des portefeuilles, le service juridique et la conformité, les technologies de l'information et la finance.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds