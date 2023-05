Le bénéfice du premier semestre de Premier Miton en baisse dans une période plus difficile

(Alliance News) - Premier Miton Group PLC a annoncé mercredi une baisse de ses revenus et de ses bénéfices au premier semestre, en raison de la diminution des actifs sous gestion.

Le gestionnaire d'actifs basé dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré un revenu de 38,8 millions de livres sterling pour le premier semestre clos le 31 mars, soit une baisse de 20 % par rapport aux 48,5 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 76 % pour atteindre 2,4 millions de livres sterling, contre 9,9 millions de livres sterling l'année précédente. La société a déclaré que cette baisse était due à la diminution du niveau moyen des actifs par rapport au premier semestre de l'exercice 2022.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 3,0 pence par action, en baisse de 19 % par rapport aux 3,7 pence par action de l'année précédente.

La société a noté que les actifs sous gestion au 31 mars s'élevaient à 11,0 milliards de livres sterling, en baisse par rapport aux 12,8 milliards de livres sterling de l'année précédente. Premier Miton a déclaré que les signes précurseurs d'un retour de la confiance vers la fin de l'année 2022 ne se sont pas poursuivis au cours de la nouvelle année.

"Bien que cette période ait été plus difficile pour les investisseurs, nous restons convaincus que le travail que nous avons effectué pour construire un gestionnaire actif diversifié qui peut proposer des produits à travers les actions, les revenus fixes et les multi-actifs portera ses fruits à long terme.

"Nos performances d'investissement à long terme sont bonnes, nous disposons d'une forte capacité de distribution et de marketing, d'un bilan solide et d'une plateforme opérationnelle capable de gérer plusieurs fois le niveau actuel des actifs que nous gérons. Avec le retour de la confiance sur les marchés et chez les investisseurs, nous sommes bien placés pour renouer avec la croissance".

Les actions de Premier Miton ont chuté de 6,8 % à 83,45 pence chacune à Londres mercredi matin.

