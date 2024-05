Premier Miton Group plc est une société de gestion de fonds basée au Royaume-Uni. La société propose une gamme de fonds et de fiducies d'investissement, ainsi qu'un service de gestion de portefeuille, couvrant des stratégies d'investissement en actions, en titres à revenu fixe, en actifs multiples et en rendement absolu. Le portefeuille de produits de la société comprend des fonds d'actions, des fonds à revenu fixe, des fonds multi-actifs et des fonds à rendement absolu. Elle propose une gamme de stratégies d'actions véritablement actives qui couvrent des zones d'investissement nationales, régionales et mondiales, avec un accès à différentes capitalisations boursières et à différents styles d'investissement. Les fonds de rendement absolu multi-actifs et multi-gestionnaires de la société offrent des solutions gérées activement avec un objectif clair : réaliser des rendements positifs dans n'importe quelle condition sur des périodes glissantes de trois ans. Ses investissements à revenu fixe comprennent des obligations d'entreprises, des obligations stratégiques, des fonds financiers et des fonds du marché monétaire.

