(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Premier Miton Group PLC - Gestionnaire d'actifs basé dans le Surrey, Angleterre - Acquiert la boutique d'actions Tellworth Investments LLP. Tellworth gère 559 millions de livres sterling d'actifs à la fin du mois de septembre. "L'acquisition est conforme à la stratégie inorganique déclarée de Premier Miton, qui consiste à acheter des plateformes de gestion d'actifs complémentaires dotées d'une expertise sectorielle et d'une diversification des produits, dans le cadre d'un engagement plus large à continuer d'investir dans des opportunités de croissance", explique Premier Miton. La contrepartie initiale est basée sur les actifs sous gestion au moment de la conclusion de l'opération. "Sur la base des actifs sous gestion actuels, ce montant sera de 5,5 millions de livres sterling, mais il pourra varier entre 3,5 millions et 6 millions de livres sterling en fonction des actifs sous gestion à l'achèvement de l'opération", ajoute Premier Miton. La contrepartie initiale sera payée à 75 % en espèces et à 25 % en actions. Premier Miton ajoute : "Un complément de prix pouvant aller jusqu'à 3 millions de livres sterling pourra être versé en fonction de la croissance des actifs sous gestion entre la date d'achèvement et le premier anniversaire de l'achèvement, le montant maximum pouvant être versé si les actifs sous gestion à la date du premier anniversaire dépassent 850 millions de livres sterling.

Reconstruction Capital II Ltd - société d'investissement à capital fixe - Envoi d'une circulaire aux actionnaires concernant la proposition d'annuler l'admission à l'AIM. "Les administrateurs ont procédé à un examen des avantages et des inconvénients pour la société et ses actionnaires du maintien de son admission à la négociation sur l'AIM et estiment que l'annulation est dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires dans leur ensemble", indique la circulaire. Elle estime que la cotation sur l'AIM s'accompagne d'un "coût considérable" et qu'il est peu probable qu'elle "permette à la société d'avoir un accès beaucoup plus large aux capitaux". Il soutient toutefois la poursuite de l'activité, en ajoutant "Les administrateurs ont conclu qu'étant donné la lenteur du processus de vente des investissements, exacerbé par la crise de Covid-19 suivie de la guerre en Ukraine et de la crise du coût de la vie qui en a résulté, qui a eu un impact significatif sur la principale société détenue Policolor et sur Mamaia Resort Hotels, il est dans le meilleur intérêt de la société de prolonger sa durée de vie. Les actionnaires voteront sur la proposition d'annulation de l'AIM lors de l'assemblée générale annuelle du 29 novembre.

Highbridge Tactical Credit Fund Ltd - fonds d'investissement en crédit - Dit que la majorité des actions a été rachetée de manière obligatoire et que les résolutions visant à mettre la société en liquidation volontaire ont été adoptées. Les actions ont été suspendues mercredi et la radiation de la cote est prévue pour jeudi.

Asian Energy Impact Trust PLC - société d'investissement axée sur les projets d'infrastructure énergétique durable - conclut un accord selon lequel Octopus Energy Generation agira en tant que gestionnaire d'investissement transitoire. Asian Energy Impact déclare : "Les priorités immédiates d'Octopus Energy Generation seront d'aider à finaliser les évaluations du 31 décembre 2022 et du 30 juin 2023, l'audit et les comptes de 2022 et le rapport intermédiaire de 2023 et de lever la suspension de l'admission à la cotation et à la négociation des actions de la société dès que possible. Ce processus comprendra la réalisation d'une due diligence détaillée sur les actifs de la société, y compris le projet solaire photovoltaïque DC de 200 MW en construction dans le parc solaire Ultra Mega de Rewa, afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude de toutes les informations requises pour finaliser les évaluations, l'audit et les rapports financiers en suspens."

Zephyr Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les montagnes Rocheuses - Les puits exploités par Slawson Exploration Co, dans lesquels Zephyr a une participation directe, seront mis en service mercredi. "Les puits fourniront une augmentation significative de la production à court terme et devraient générer des flux de trésorerie substantiels pour la société, qui pourront être réinvestis dans le développement de son projet dans le bassin Paradox, Utah, États-Unis, ou dans d'autres opportunités d'investissement non exploitées", ajoute Zephyr.

Zenith Energy Ltd - société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et l'Italie - entame une procédure d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale contre la compagnie pétrolière nationale tunisienne, Entreprise tunisienne d'activités pétrolières. Andrea Cattaneo, président-directeur général, déclare : "Il est profondément regrettable que Zenith Energy ait été contrainte d'engager un deuxième arbitrage et de procéder à des saisies conservatoires à l'encontre de l'ETAP à la suite de manquements aux paiements contractuels relatifs à la production de pétrole. Les actionnaires peuvent être rassurés par les mesures décisives prises par le conseil d'administration pour veiller à ce que les intérêts de Zenith soient défendus."

MGC Pharmaceuticals Ltd - société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments dérivés des plantes - Réception d'engagements contraignants de la part d'"investisseurs sophistiqués et professionnels" pour la souscription de 7,9 millions d'actions dans le cadre d'un placement au prix de 0,255 USD chacune. Cette opération fait suite à l'approbation par les actionnaires d'un nouveau placement d'actions. "Les 7,9 millions de dollars obtenus représentent le montant minimum requis pour financer le plan d'affaires complet de MGC Pharma au cours des 12 prochains mois, qui se concentre sur les demandes de nouveaux médicaments expérimentaux de CimetrA et CannEpil aux États-Unis", indique MGC. MGC Pharma ajoute qu'après l'achèvement de la consolidation des actions, qui devrait avoir lieu jeudi, il y aura 4,4 millions d'actions en circulation.

Equals Group PLC - Groupe de paiement fintech basé à Londres - Déclare que la réduction de capital a été approuvée par le tribunal britannique, ce qui a entraîné des réserves distribuables d'environ 25 millions de livres sterling. Il prévoit de déclarer un premier dividende intérimaire de 0,5 pence par action. L'entreprise ajoute : "En outre, il prévoit que, sous réserve de l'approbation des actionnaires, le dividende final pour l'exercice 2023 sera de 1,0 pence par action, soit un dividende total de 1,5 pence pour 2023."

Chelverton Growth Trust PLC - investit dans des sociétés britanniques de moyenne à petite capitalisation - Recommande la liquidation volontaire de la société par ses membres. L'entreprise explique : "Le conseil d'administration a conclu que la taille réduite de la société et son petit nombre d'investissements excluent une nouvelle offre publique d'achat et, comme indiqué dans le rapport annuel et les comptes de la société, il étudie depuis un certain temps d'autres options pour maximiser le retour des fonds aux actionnaires. Malheureusement, ce processus s'est nécessairement prolongé en raison d'événements économiques majeurs, notamment le Brexit, Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces événements ont contribué à créer de l'incertitude et des turbulences sur les marchés, de sorte que ce n'est qu'au cours des derniers mois que le conseil d'administration s'est senti en mesure de faire avancer ses projets dans un environnement économique plus stable". Il estime que la liquidation est dans le meilleur intérêt des actionnaires. Prévoit une première distribution d'actions de la holding industrielle CEPS PLC, cotée sur l'AIM, une fois que la proposition de liquidation aura été approuvée. L'assemblée générale, qui comprendra un vote sur la proposition, aura lieu le 27 novembre.

