Premium Brands Holdings Corporation, par le biais de ses filiales, possède une gamme d'entreprises de fabrication de produits alimentaires spécialisés et de distribution et de vente en gros de produits alimentaires haut de gamme, avec des activités au Canada et aux États-Unis. La société opère à travers deux segments : Specialty Foods et Premium Food Distribution. Le segment Specialty Foods est constitué de ses entreprises de fabrication de produits alimentaires spécialisés. Son segment Distribution d'aliments haut de gamme comprend les entreprises de distribution et de vente en gros différenciées de la société. Ce segment comprend également certaines entreprises de transformation des produits de la mer. Ses produits et services dans les segments Specialty Foods et Premium Food Distribution comprennent, entre autres, des viandes transformées de qualité supérieure, des produits de charcuterie spécialisés, des collations à base de viande, du bœuf séché et halal, du pain artisanal, des pâtisseries, des services alimentaires, des concessions, des commerces de détail/de proximité et des fruits de mer spécialisés. Elle propose ses produits et services sous diverses marques, telles que Harvest Meats, Hempler's et Grimm's Fine Foods, entre autres.

Secteur Transformation des aliments