Premium Brands Holdings Corporation est une société canadienne qui possède une gamme d'entreprises de fabrication de produits alimentaires spécialisés et de distribution de produits alimentaires différenciés, avec des activités au Canada et aux États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Specialty Foods et Premium Food Distribution. Le secteur des aliments de spécialité comprend ses entreprises de fabrication d'aliments de spécialité. Le secteur de la distribution d'aliments de qualité supérieure comprend ses activités de distribution différenciée et de vente en gros, ainsi que certaines activités de transformation des produits de la mer. Il fournit des services à environ 22 000 clients. Le logo et sa famille de marques et d'entreprises comprennent Harvest Meats, Hempler's, Piller's, Grimm's Fine Foods, Freybe, Isernio's, Expresco et SJ Fine Foods. La société exerce ses activités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Arizona, au Minnesota, au Mississippi, au Nevada, en Ohio et dans l'État de Washington.

Secteur Transformation des aliments