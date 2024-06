Premium Income Corporation [PIC.PR.A/PIC.A]

Le Fonds

Le Fonds est une société comportant des actions à rendement scindé mise sur pied dans le but d'offrir des distributions trimestrielles préférentielles cumulatives en trésorerie de 0,215625 $ par action aux porteurs d'actions privilégiées, d'offrir des distributions trimestrielles en trésorerie aux porteurs d'actions de catégorie A équivalant, le cas échéant, à l'excédent du montant net des profits en capital réalisés, des dividendes et des primes des options (autres que les primes des options relatives aux options en circulation à la fin de l'exercice) gagnées sur le portefeuille du Fonds au cours d'un exercice, déduction faite des charges et des reports en avant de pertes, sur le montant des distributions versées sur les actions privilégiées, et de rembourser le prix d'émission initial aux porteurs d'actions privilégiées et d'actions de catégorie A au moment de la liquidation du Fonds. Une unité du Fonds se compose de une action privilégiée et de une action de catégorie A. Les actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous les symboles PIC.PR.A pour les actions privilégiées et PIC.A pour les actions de catégorie A.

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investit au moins 75 % de sa valeur liquidative dans des actions ordinaires de la Banque de Montréal, de La Banque de Nouvelle-Écosse, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque Royale du Canada et de La Banque Toronto-Dominion (collectivement les « banques ») et peut aussi investir jusqu'à 25 % de sa valeur liquidative dans les actions ordinaires de la Banque Nationale du Canada. De plus, le Fonds peut acheter des fonds d'investissement dont les titres sont offerts au public, y compris des fonds négociés en bourse et d'autres fonds de Mulvihill (dans la mesure où un maximum de 15 % de la valeur liquidative du Fonds peut être investi dans des titres d'autres fonds de Mulvihill), qui offrent une exposition à ces actions ordinaires.

Le Fonds applique une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes afin d'accroître les revenus générés par le portefeuille et de réduire sa volatilité. En outre, le Fonds peut vendre des options de vente couvertes par de la trésorerie sur des titres dans lesquels il est autorisé à investir.

Cette stratégie est une méthode quantitative et technique qui permet de déterminer les moments opportuns pour vendre ou dénouer les positions sur options, au lieu de vendre des options de façon continue et de reporter les positions tous les 30 jours. Ce processus exclusif a été élaboré sur de nombreuses années dans divers cycles de marché. Selon le gestionnaire, le principal avantage de cette stratégie pour les investisseurs est qu'elle maximise le rendement total du Fonds tout en réduisant la volatilité du portefeuille, ce qui permet d'accroître le rendement ajusté en fonction des risques.