Sovereign Trust Insurance Plc :

* SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC : LES PRIMES BRUTES ÉMISES AU COURS DU TRIMESTRE S'ÉLÈVENT À 2,64 MILLIARDS DE NAIRAS, CONTRE 2,73 MILLIARDS DE NAIRAS L'ANNÉE DERNIÈRE

* SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC - QTRLY PBT 500.4 MILLION NAIRA VERSUS 146.7 MILLION NAIRA AS REPORTED LAST YEAR