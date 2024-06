Presidio Property Trust, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) diversifié, géré en interne, qui détient des propriétés de maisons modèles qui sont louées en triple net à des constructeurs de maisons, ainsi que des bureaux, des locaux industriels et des commerces de détail. Les maisons modèles de la société sont louées à des constructeurs de maisons situés en Arizona, dans l'Illinois, au Texas, dans le Wisconsin et en Floride. Les immeubles de bureaux, industriels et commerciaux de la société sont situés principalement dans le Colorado, mais aussi dans le Maryland, le Dakota du Nord, le Texas et le sud de la Californie. La société acquiert et exploite des biens immobiliers dans trois secteurs d'activité, à savoir les immeubles de bureaux/industriels, les immeubles de maisons modèles et les immeubles de vente au détail. Elle possède environ 12 propriétés commerciales situées dans le Colorado, le Dakota du Nord, la Californie, le Maryland et le Texas. Elle possède également environ 110 propriétés de maisons modèles situées dans cinq États des États-Unis. Ses propriétés commerciales comprennent Union Town Center, Research Parkway et Mandolin.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié